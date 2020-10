PPF zaključila nakup CME

"Vodi nas občutek odgovornosti glede na pretekle dosežke CME s temi televizijskimi omrežji. Želimo graditi na teh uspehih in na položaju, ki ga ta omrežja zasedajo na svojih trgih kot neodvisni izdajatelji televizijskih programov. Veselimo se ustvarjanja novih poslovnih priložnosti med medijskim delovanjem in telekomunikacijskimi storitvami. Prav tako smo veseli, da imamo tako močno in zvesto publiko, in nameravamo z vsebinami in vrhunsko uporabniško izkušnjo okrepiti odnos z našimi gledalci," je povedal Petr Kellner , večinski delničar PPF.

Didier Stoesselbo prevzel mesto izvršnega direktorja CME, odgovornega za češki, romunski, slovaški in slovenski trg. Stoessel s seboj prinaša bogate izkušnje s področja strateškega in vodstvenega upravljanja na področju medijev, tehnologije in globalnih financ. V preteklosti je delal za Modern Times Group, HSBC Investment Bank in Merrill Lynch International. Lubos Jetmarje bil imenovan za izvršnega direktorja CME Bulgaria, odgovornega za operacije, strategijo in načrte za rast v Bolgariji.

"Pridobili smo dobro vodeno podjetje z izjemnim dosegom potrošnikov in izjemno prepoznavnostjo blagovne znamke in se veselimo sodelovanja z odličnim vodstvom na naših televizijskih postajah. Moja prednostna naloga je pospešiti digitalno preobrazbo podjetja, povečati naše zmožnosti ustvarjanja vsebin in nadaljevati zapuščino CME z zagotavljanjem neodvisnih in objektivnih novic ter visokokakovostne zabave za naše gledalce,"je dejal Didier Stoessel.

CME upravlja televizijske postaje na Češkem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji in Bolgariji in je eno vodilnih medijskih in podjetij s sveta zabave v Srednji in Vzhodni Evropi. CME oddaja 30 brezplačnih in plačljivih televizijskih kanalov in doseže skupno 45 milijonov gledalcev.

Skupina PPF vlaga v več tržnih segmentov, vključno s finančnimi storitvami, telekomunikacijami, biotehnologijo, nepremičninami in strojništvom. Rast skupine PPF temelji na razvoju tradicionalnih in novih industrij, gradnji sodobne infrastrukture in digitalnem gospodarstvu. Doseg skupine PPF sega od Evrope do Severne Amerike in Azije. Skupina ima v lasti skoraj 49 milijard evrov premoženja in zaposluje 135.000 ljudi po vsem svetu (na dan 31. decembra 2019).

Ob tem v našem podjetju dodajamo: "Zadovoljni smo, da je postopek združitve podjetij CME in PPF zaključen. Vedno smo verjeli, da lahko trden odnos z lastnikom, ki temelji na zaupanju, podjetje opolnomoči. Prepričani smo, da bo podjetje kot del skupine PPF še naprej zgodba o uspehu in da nas v prihodnosti čakajo novi pomembni dosežki."