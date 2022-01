'Tudi sam sem že šel čez šibe SDS, a zamera v politiki ne prinaša veliko'

Naj gresta Janša in Kučan na dva deci, poziv, ki si ga je ogledalo več kot 17.000 ljudi. Po sestanku z Robertom Golobom je dobil toliko vprašanj, kot da so mu na sestanek sledili. Ne mara polarizacije, ki blokira, jezi in jemlje energijo. Rad ima različnost, ki bogati. Delal je tako s Kučanom kot z Janšo. Zakaj je med njima prišlo do spora, ki Slovenijo že 30 let deli na tiste, ki so za Janšo in tiste, ki so za Kučana. Ne mara alergije na osamosvojitev. V njegovi prvi slovenski vladi so bili tudi nekdanji komunisti. Zakaj meni, da so aprilske volitve zelo odločilne za Slovenijo? Kaj meni o Robertu Golobu, za katerega Milan Kučan pravi, da je lahko priložnost za opozicijo, o Janezu Janši, vodjah KUL-a in Milanu Kučanu, s katerim sta bila oba prva; Kučan je bil prvi predsednik samostojne Slovenije, Lojze Peterle pa predsednik prve slovenske vlade.

V oddaji Ena na ena bo gost Lojze Peterle najprej odkrito povedal, da je s pozivom na Facebooku, ki ga je videlo več kot 17.000 ljudi, ko je pozval Janeza Janšo in Milana Kučana na dva deci, mislil zelo resno. "Mislim, da bi morali imeti tako stanje duha v Sloveniji, da bi se kateri koli par bil sposoben usesti za isto mizo, dvigniti kozarec in nazdraviti", bo pojasnil. Ob vprašanju, kaj bi lahko nosilca dveh polov naredila je jasen: "Moj poziv je zelo pristen in zelo utemeljen. Ko se z nekom usedeš, dvigneš kozarec, tega ne moreš narediti brez spoštovanja in brez dobre želje. In jaz bi si želel, da bi bolj nazdravljali." O čem pa bi se morala Kučan in Janša pogovoriti? "Če jemljemo Kučana malce karikirano, kot predstavnika stare linije ali varuha revolucije, Janšo, kljub temu da je bil včasih prepričan komunist, pa kot človeka spomladne, demokratične strani, potem bi se morala v resnem dialogu posvetiti vprašanjem, ki jih 30 let ne moremo rešiti. Rečemo jim ideološka," pravi. Spomni, da smo imeli koalicijo, ki je rekla, da se z ideološkimi vprašanji ne bodo ukvarjali, ampak mi, če želimo naprej, se moramo ukvarjati prav s temi vprašanji in doda: "Ker so ta najbolj sitna, najbolj potrebna obravnave. In Kučan in Janša bi se tega lahko lotila, če bi želela."