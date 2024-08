Paciente opozarjajo: Očesna klinika ne sodeluje z optikami in jim ne posreduje podatkov

Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana vse preglede izvaja izključno na kliniki, prav tako ne sodeluje z nobeno od optik in ne podaja priporočil posameznim optikam. Klinika prav tako ostro zavrača in obsoja prodajne prakse, v katerih bi optika navajala, da so podatke pacienta pridobili na očesni kliniki, so poudarili v ljubljanskem kliničnem centru.

"V zadnjem času smo namreč ponovno zaznali primer, ko je pacientka sporočila, da je prejela klic iz Optike Zoom iz Ljubljane, kjer so jo na pregled povabili po priporočilu očesne klinike, kar nikakor ne drži," so zatrdili v UKC Ljubljana. V optiki so pacientki po navedbah kliničnega centra po pregledu svetovali in zaračunali izdelke. Ti pacientki pri težavah, kot je povedala, niso pomagali, cena pa je bila zelo visoka.

"Kot osrednja strokovno medicinska ustanova smo v takih primerih dolžni opozoriti javnost na vse tovrstne sporne prakse, prav tako pa smo dolžni zaščititi ugled ustanov pred zlorabami imena ustanove, zato vse take sume zlorab predamo pristojnim organom," so poudarili.

V Optiki Zoom so za STA povedali, da obtožbe zavračajo. Poudarili so, da pacientom nikoli ne omenijo sodelovanja z očesno kliniko, saj z njo tudi ne sodelujejo. Prav tako so zatrdili, da so preiskovalnim organom omogočili vpogled v telefone, računalnike in dokumentacijo.

Medtem pa v UKC Ljubljana navajajo, da so v zadnjih nekaj letih obravnavali devet tovrstnih prijav pacientov. Ti so v njih med drugim navajali, da so prejeli klic Optike Zoom, kjer so omenjali tudi očesno kliniko, in celo, da so njihove podatke pridobili na kliniki oziroma od zaposlenih na kliniki. V povezavi s temi primeri so zato v službi za korporativno varnost UKC Ljubljana stekli interni postopki preverjanja, ki pa do sedaj niso ugotovili nepravilnosti ali kršitev.

Ker so na podlagi zbranih informacij zaznali sum spornih prodajnih praks Optike Zoom, je služba za korporativno varnost UKC Ljubljana o tem že lani obvestila Policijsko postajo Ljubljana Center in jim predala vso dokumentacijo. Čez nekaj mesecev je služba policijo obvestila še o novem primeru. "Zaprosili smo jih tudi za obveščanje o poteku preiskave, ki pa jih zaradi interesa preiskave ne morejo komentirati," so pojasnili v UKC.

Paciente, ki bi bili deležni tovrstnih povabil, v kliničnem centru prosijo, naj o tem nemudoma obvestijo službo za korporativno varnost UKC na naslov skv@kclj.si oziroma policijo.