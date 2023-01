'Pacienti, ki čakajo v vrsti na zdravnika, so ostali brez dostojanstva'

Po mnenju Mojce Mahkota je argument, da se mora pacient osebno opredeliti do zdravnika, nedopusten. "Pacienti, še posebej starejši, so na nek način ostali brez dostojanstva," opozarja in meni, da so ljudje ponižani. "Celo življenje plačujejo prispevke in so zdravstveno zavarovani, po zakonu jim pripada osebni zdravnik, potem pa morajo tako v vrstah prosjačiti za nekaj, kar jim pripada," o dolgih vrstah pred ZD Ljubljana meni Mahkota.