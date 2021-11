Izjemen porast pacientov: na zdravnika naj se obrnejo le ob akutnih obolenjih in vročinskih stanjih

"V trenutni epidemiološki situaciji se v ambulantah primarnega nivoja soočamo z izjemnim porastom pacientov, obolelih za covidom-19, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo," sporočajo iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Ob tem pojasnjujejo, da zahteva to takojšnje in stalno prilagajanje za zagotavljanje izvajanja neodložljivih zdravstvenih storitev za paciente ter sočasno dosledno izvajanje vseh ukrepov za zmanjšanje epidemije, kot so testiranja in cepljenja proti covidu-19.

Paciente zato pozivajo k racionalni rabi zdravstvenih storitev. V naslednjih štirih tednih paciente prosijo, naj se na zdravnika obrnejo le ob akutnih obolenjih in vročinskih stanjih.