'Padajo stoletne veličastne bukve, ostajajo pa le majhna drevesa'

"Padajo stoletne veličastne bukve in mlajša drevesa, ostajajo pa samo majhna, komaj nekaj let stara drevesa, ponekod pa še to ne več," je opisala stanje na Rožniku.

Argumenti, s katerim so pristojni v zadnjih dneh pojasnjevali odločitev za obsežno sečnjo dreves, jih niso prepričali. "Zagotovo je treba odstraniti bolna drevesa, ampak teh ni 389, kot jih je predvidenih za posek. Včeraj smo lahko slišali, da je sanitarne sečnje okoli 20 odstotkov, kar pomeni, da se seka več kot 300 popolnoma zdravih odraslih dreves zato, da bi se gozd pomladil," je opozorila Sanja Filder iz skupine Protestival in dodala, da se kljub kritikam različnih strok, negodovanju strokovnih institucij in pozivom civilne družbe sečnja nezadržno nadaljuje.

"Mestni gozd je naš in ne pristajamo, da se z njim ravna premalo premišljeno. Nudi nam številne koristi, ki jih ne moremo zagotoviti na noben drug način," so poudarili in dodali, da nikoli več ne želijo biti soočeni s situacijo, ko na terenu lahko le nemočno opazujejo posege, ki jih vznemirjajo in jih ne razumejo ter jim vzbujajo sum, da niso bili dobro premišljeni.

Predstavniki civilne družbe so danes znova ponovili zahteve glede takojšnje ustavitve sečnje in odprtja vključujoče razprave o obsežni sečnji dreves v gozdu na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki so jih na Mestno občino Ljubljana (Mol) in Zavod za gozdove naslovili že pred dobrim tednom dni.

Gozdni sestoj, kjer so prevladovale mogočne bukve, je predstavljal izjemno estetsko kuliso, se strinjajo na Zavodu za gozdove. Visoka drevesa s slokimi debli in krošnjami, visoko nad tlemi, so temu delu rožniškega gozda desetletja dajala prepoznavno podobo in nenazadnje prispevala k identiteti mesta za več generacij. A na drugi strani to lahko pomeni, da so vsa ta drevesa zdaj v za gozd relativno kratkem obdobju podobno izpostavljena vplivom, ki jih – kot na primer vetrolom – neposredno poškodujejo, ali spremenjenim okoljskim razmeram – kot na primer podnebne spremembe, ki lahko posredno vplivajo na vitalnost dreves, na katerih se nato razvijejo številni drugi organizmi, ki pospešijo procese, ki vodijo v propad dreves, pojasnjujejo. Kot so spomnili, je za posek označenih približno 380 dreves različnih starosti, precej pa je verjetno starih čez sto let. Pri odločitvi za posek posameznega drevesa je poleg starosti ključnega pomena več dejavnikov, med njimi tudi položaj dreves v sestoju (razmerje do drugih dreves in mladja) in njihovo zdravstveno stanje, razlagajo.

"Ko beremo opravičila za sečnjo, sam osebno vidim samo utemeljitve, zakaj do tega ne bi smelo priti," je poudaril in ob tem opozoril na posebno krajinsko, socialno in estetsko vrednost gozda na območju Rožnika . "Imeli smo učbeniški primer starega gozda z neizmerljivim izobraževalnim potencialom, zdaj pa imamo navadno poseko," je še izpostavil.

Poškodbe gozda po naravnih ujmah, kot sta bila žledolom in vetrolom, ko je padlo oziroma bilo močno poškodovanih veliko dreves, so omogočile večji dotok svetlobe med krošnjami preostalih dreves. To je omogočilo bujno pomlajevanje tega gozda. Torej ne gre za golosek, ker je gozd pomlajen, ponekod je mladje tudi višje od štirih metrov, izpostavljajo. Na posameznih mestih je mladih drevesc manj oziroma so drevesa nižja, ker so imela do sedaj na voljo manj svetlobe. Kjer so bila tla tudi zaradi množičnega obiska tega gozda popolnoma zbita (stezice, steze in mestoma večje razširitve poti), se gozd seveda ni mogel pomladiti. Določene najbolj obiskane stihijske poti bodo v prihodnje urejene in vzdrževane kot uradne steze.

Mladi gozd opravlja vse ekološke funkcije, trpi le estetska

Na vprašanje, v kolikšnem času bodo stara drevesa na območju nadomestila mlada, odgovarjajo, da je gozd na lokaciji, kjer poteka sečnja, že obnovljen. Kot pravijo, bo, ko bodo stara drevesa odstranjena, ostalo gozdno mladje, ki ponekod že presega štiri metre višine. To mladje predstavlja eno izmed faz v razvoju gozda. Gozd se namreč nenehno spreminja: "Neprenehoma raste in se stara, odmira in se obnavlja. Celoten proces od ene obnove do druge v gospodarskem gozdu traja približno 100 let, v tem gozdu, kjer je gospodarjenje prilagojeno socialnim funkcijam, pa tudi od 1,5- do dvakrat dlje. Bukev do debeline 30 cm zraste v približno 30 letih, če sestoje v zadostni meri redčimo, sicer pa več."