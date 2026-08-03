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Padalo se je zaprlo, rešila ga je rezerva: 'Verjetno bi bilo lahko tragično'

Pelješac, 03. 08. 2026 19.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tina Švajger
Nesreča padalca

Ljubiteljski padalec Davor Podbregar se je med dopustovanjem na Hrvaškem, kot že mnogokrat pred tem, želel podati med oblake. Med poletom pa se je za las izognil katastrofi – del padala se je zaradi vetra zaprl in zapletel v vrvi, nakar se je zaprl še drug del. V zadnjem trenutku je potegnil rezervno padalo in pristal v grmovju. Hiter odziv, ki je preprečil najhujše, pripisuje izkušnjam ter predvsem varnostni opremi, ki je, kot pravi, ključna.

Turna smuka, kajtanje, padalstvo: Velenjčan Davor Podbregar ima za seboj številne adrenalinske podvige, med zadnjim pa se je za las izognil hudi nesreči. V soboto je med dopustom poletel s 650-metrskega hriba na Pelješcu.

"Jaz, ko sem štartal, je takoj padalo prešlo v kravato na levi strani. Jaz sem potem to poskusil reševati, nakar ni šlo, je šlo padalo v spiralo ... in sem potem tisti zadnji trenutek še zagrabil rezervo in jo odvrgel," je povedal.

To se je na srečo odprlo, sledil je padec v grmovje. Olajšan je sporočil: "Živ sem, živ sem. Hvala bogu."

Pred najhujšim sta ga rešila prisebnost in hiter odziv. "To so pa izkušnje," je dejal. "Verjetno je to pomagalo pri zbranosti, da veš, kaj narediti v taki situaciji. Je bila tudi ta sreča, da se je rezerva odprla pravočasno."

"Verjetno bi lahko bilo kar tragično," je poudaril.

Domače, ki so nesrečo videli s plaže, je obvestil, da jo je odnesel brez večjih poškodb, kot je sam povedal, ga le "malo v križu boli". Padec je ublažilo tudi grmovje in varnostna oprema.

"Veliko jih leti brez zaščite, brez rezervnega padala," je pojasnil. "A dobiš še eno, mi pravimo second chance, imaš eno možnost več."

Z mislimi pa ni več toliko pri nesreči, temveč že načrtuje nove polete. "Straha ni več," pravi. "Je pa ena pač taka izkušnja, mogoče malo bolj ceniš kaj."

Tako bo znova v zraku, kot pravi, še ta teden.

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