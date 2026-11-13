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Slovenija

Do večera meja sneženja ponekod na okoli 500 m

Ljubljana, 13. 11. 2026 06.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Pomladni sneg

Agencija za okolje (Arso) je zaradi možnosti obilnih padavin s krajevnimi nalivi za večji del države izdala rumeno opozorilo. Opozorilo velja tudi zaradi sunkov burje na Primorskem, ki bodo popoldne in v noči na soboto na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Proti večeru se bo meja sneženja v južnih krajih spustila na okoli 500 metrov. Uprava za zaščito in reševanje medtem poroča o posameznih prijavah dogodkov.

Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera od severa povečini ponehale. Meja sneženja bo sredi dneva še na nadmorski višini okoli 1000 m, do večera pa se bo v južnih krajih spustila na okoli 500 m. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo krepila burja. Temperature bodo sprva še od 10 do 15, popoldne pa le od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Ponoči se bo od severozahoda postopno razjasnilo, po nižinah bo marsikje nastala megla. Burja na Primorskem bo v drugem delu noči oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzija.

Meja sneženja se bo tekom dneva spustila.
Meja sneženja se bo tekom dneva spustila.
FOTO: Profimedia

Opozorilo

Reka Vipava poplavlja. V zgornjem toku je njen pretok ustaljen in bo v prihodnjih urah začel upadati, v spodnjem toku pa še narašča. Poplavljene površine se bodo del dneva še ohranjale.

V manjšem obsegu poplavljata tudi Logaščica in Gradaščica, ki pa sta že začeli upadati in se bosta postopoma vrnili v strugo, so v nočnem Hidrološkem opozorilu zapisali na Arsu. 

Hidrološko stanje in napoved

Reke v večjem delu države naraščajo, manjše reke na jugozahodu pa že upadajo. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji so že dosegle velike pretoke, na vzhodu države imajo srednje, na severovzhodu pa male pretoke. Vipava, Logaščica in Gradaščica poplavljajo, razlivajo pa se še Dragonja, Rižana, Reka, Ljubljanica na Barju in Idrijca. Gradaščica v Dvoru in Logaščica že upadata, Vipava pa je v zgornjem toku ustaljena, v spodnjem pa še narašča. Reke, ki se razlivajo ali poplavljajo, se bodo do jutra večinoma vrnile v strugo, ob Vipavi in Ljubljanici pa se bodo poplavljene površine še ohranjale. 

Do petkovega jutra lahko ob močnejših krajevnih padavinah še vedno pride do naraščanja hudourniških vodotokov, razlivanja rek in zastajanja padavinske vode v južni, zahodni in osrednji Sloveniji.

Naraščanje rek se bo nadaljevalo do petkovega jutra, nato pa bodo reke postopoma začele upadati. Kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem bodo še naraščale in ojezerjene površine kraških polj se bodo povečevale. V soboto bodo reke povsod po državi upadale. Vodnatost rek v Prekmurju bo ostala večinoma nespremenjena.

Opozorilo Arsa
Opozorilo Arsa
FOTO: Arso

Padavine bodo postopoma slabele

Padavine bodo danes postopoma slabele in do večera povečini ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa se bo krepila burja. Sunki bodo na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Prav zaradi burje je Arso za ta del države izdal oranžno opozorilo.

Obeti

Jutri bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 13 C.

V nedeljo bo sprva še dokaj jasno in po nižinah megleno. Dopoldne se bo od jugozahoda začelo oblačiti, popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rosilo ali rahlo deževalo.

V ponedeljek bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Zapihal bo jugozahodni veter, spet bo nekoliko topleje.

Posamezne krajevne težave

Dogodki večjega obsega. Na zemljevidu so tudi četrtkove prijave dogodkov.
Dogodki večjega obsega. Na zemljevidu so tudi četrtkove prijave dogodkov.
FOTO: Uprava za zaščito in reševanje

Kot je razvidno z zemljevida Uprave za zaščito in reševanje, so zaradi padavin posamezne krajevne težave na različnih koncih države.

Med drugim so posamezne prijave prejeli na območju Dobrova-Polhov Gradec, Hoče-Slivnica, Kanal, Kobilje, Komenda, Laško, Lukovica, Mengeš, Radeče, Velenje, Vojnik.

Regijski centri za obveščanje so zabeležili 33 dogodkov, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci iz devetih poklicnih in 20 prostovoljnih gasilskih društev so večinoma posredovali zaradi črpanja meteorne in podtalne vode iz različnih objektov, s folijo prekrili dve ostrešji, s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte ter odstranjevali podrta drevesa. V bližini naselja Vrtovče v občini Ajdovščina se je na cestišče sprožil zemeljski podor, v Kromberku v občini Nova Gorica pa se je zaradi razmočenega terena na cestišče porušil podporni zid.

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