Padavine še ponoči, meja sneženja do okoli 500 metrov nad morjem

Ponoči bo predvsem v zahodni Sloveniji še nekaj krajevnih padavin. Meja sneženja se bo spustila do okoli 500 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem okoli 5 C.

Popoldne bo oblačno in deževno. Na severovzhodu bo ponekod možen pojav poledice. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Na Primorskem bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 C.

Jutri bo sprva še oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo dopoldne večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 9 C.

V torek bo deloma jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Ponekod bo zapihal jugozahodnik.

V sredo bo oblačno in deževno, v alpskih dolinah bo verjetno snežilo. Ob morju se bo krepil jugo.

Nad severnim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto. Z vetrovi južnih smeri doteka k nam dokaj topel in vlažen zrak.