Padavine ponehale, nadaljuje se odpravljanje in ocena škode

Neurja z močnejšimi nalivi in točo, ki so v četrtek povzročila veliko škode po vsej državi, so se umirila. Padavine so po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) ponoči ponehale, tudi reke so povečini začele upadati. Obeta se sončen in vroč konec tedna. Medtem se bo nadaljevalo odpravljanje posledic neurja in popis škode.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si že v četrtek ogledala posledice neurja v Pomurju. Medved je po koncu obiska v Turnišču povedal, da je neurje razdejanje povzročilo vse od Bovca oziroma Posočja, preko Gorenjske, Koroške, celjske in savinjske doline, Mariborskega in v Prekmurju. Medved je priznal, da so to razsežnosti škode, ki jih občine same ne bodo mogle sanirati in obljubil hiter odziv države. Poškodbe na šolskih objektih v Pomurju si bo danes ogledal tudi minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ki se bo ustavil na Osnovni šoli Cankova, na Osnovni šoli Turnišče in na Biotehniški šoli Rakičan.

Poplave, vetrolomi in toča Velik nevihtni sistem, ki se je popoldan zaustavil nad Slovenijo, je prinesel nemalo težav. Močni nalivi so povzročili poplave, sunki vetra vetrolome in odkrivanje streh, klestila pa je tudi toča, ponekod je presegala velikost teniške žogice. Vzhodno od Krškega je toča uničila praktično vse pridelke. Nad Gorenjsko, osrednjo Slovenijo in Gorskim Kotarjem so se včeraj pozno popoldan začele prožiti nove močnejše nevihte, ki jih je ponekod lokalno spremljala tudi toča. Na Vrhniki je padla kot oreh debela toča, ledena zrna pa so udrihala tudi v prestolnici.

V krajih vzhodno od Krškega je toča uničila praktično vse pridelke. Toča je neusmiljeno klestila v pasu od Krškega do Hrvaške meje in naprej, poroča Meteoinfo. Težave povzročale tudi poplave Uprava RS za zaščito in reševanje pa je poročala tudi o poplavah. Gasilci PGD Preddvor so meteorno vodo črpali iz objekta v Zgornji Beli, očistili so tudi zamašen jašek. Voda pa je zalila tudi več objektov na območju Cerknega, ki so ga v poznih popoldanskih urah prizadejale hudourniške poplave. V kratkem času je padla skoraj mesečna količina dežja.

Obilne padavine so povzročile poplavljanje pritličnih prostorov pošte v Cerknem, enega stanovanjskega objekta in enega stanovanjskega objekta v kraju Gorenji Novaki. V Bukovem so gasilci sanirali poškodovano ostrešje stanovanjskega objekta. V Cerknem so sprožili tudi sirene za splošno nevarnost. Moški pri sanaciji padel s strehe in se hudo telesno poškodoval Preko dneva je bilo na številko 113 sprejetih več klicev o odkritih strehah in padlih drevesih, poročajo pomurski policisti. "Nastalo je kar nekaj materialne škode, k sreči pa smo obravnavali le en primer, v katerem se je poškodoval človek, in sicer je delavec v Apačah pri sanaciji padel s strehe in se pri tem hudo telesno poškodoval," so zapisali v sporočilo za javnost.