Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. Pred vremensko fronto, ki bo Slovenijo prešla v noči na ponedeljek, doteka k nam vse bolj vlažen in še razmeroma topel zrak.

Sneženje v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

Najvišje dnevne temperature se bodo tako danes gibale od pet do devet, na Primorskem do 13, v Zgornjesavski dolini okoli tri stopinje Celzija, piše Agencija RS za okolje (Arso). Ponoči se bo meja sneženja spustila vse do nadmorske višine okoli 500 metrov, na jugu lahko še nekoliko nižje. Padavine bodo do jutra ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

V ponedeljek čez dan se bo delno zjasnilo, burja bo ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do tri, ob morju okoli šest stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od štiri do osem, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V Alpah sneg

Danes čez dan bodo padavine postopno zajele vse sosednje pokrajine. V Alpah in v alpskih dolinah bo snežilo. Ob severnem Jadranu bo večji del dneva pihal jugo, zvečer pa bo zapihala burja. V ponedeljek se bo delno razjasnilo, nekaj več nizke oblačnosti bo ob zahodni obali Istre. Burja bo že zjutraj večinoma ponehala.

Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo

V torek se bo nato vreme pri nas ponovno spremenilo. Pretežno jasno bo, z mrzlim in meglenim jutrom. Bolj oblačno bo na Primorskem.