Padavine se bodo krepile, možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi

Sloveniji se ponovno približuje višinska dolina s hladnim zrakom, nad severnim Sredozemljem pa bo nastalo tudi ciklonsko območje. K nam bo od jugozahoda dotekal zelo vlažen zrak, kar spet povečuje možnost za občasne močnejše padavine z nalivi, predvsem v zahodni Sloveniji.

Kot napovedujejo na Arsu, bo danes na vzhodu do poznega popoldneva še delno jasno, drugod pa se bo oblačnost od zahoda postopoma povečevala.

Popoldne bodo na zahodu že nastale prve plohe in posamezne nevihte. Bolj intenzivno dogajanje bo sicer sledilo v nočnem času, ko se bodo padavine na jugozahodu okrepile in se širile proti osrednji Sloveniji.

Predvsem na Primorskem bodo nastajale posamezne nevihte. Dolgotrajni nalivi bodo najbolj verjetni okoli naše obale, točna lokacija proženja pa je za zdaj še negotova, pravijo na Agenciji za okolje.