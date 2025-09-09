Padavine se bodo krepile, možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi

Sloveniji se ponovno približuje višinska dolina s hladnim zrakom, nad severnim Sredozemljem pa bo nastalo tudi ciklonsko območje. K nam bo od jugozahoda dotekal zelo vlažen zrak, kar spet povečuje možnost za občasne močnejše padavine z nalivi, predvsem v zahodni Sloveniji.
Kot napovedujejo na Arsu, bo danes na vzhodu do poznega popoldneva še delno jasno, drugod pa se bo oblačnost od zahoda postopoma povečevala.
Popoldne bodo na zahodu že nastale prve plohe in posamezne nevihte. Bolj intenzivno dogajanje bo sicer sledilo v nočnem času, ko se bodo padavine na jugozahodu okrepile in se širile proti osrednji Sloveniji.
Predvsem na Primorskem bodo nastajale posamezne nevihte. Dolgotrajni nalivi bodo najbolj verjetni okoli naše obale, točna lokacija proženja pa je za zdaj še negotova, pravijo na Agenciji za okolje.
V sredo zjutraj se bodo padavine z nalivi okrepile tudi drugod po državi, težišče pa bo še vedno v zahodni, osrednji in deloma južni Sloveniji. Dogajanje naj bi se umirilo do večera.
Od danes zvečer pa do noči na četrtek bo v večjem delu države padlo med 50 in 120 mm padavin, lokalno ob nalivih tudi več. Največja verjetnost za dolgotrajne nalive bo na jugozahodu. Najmanj padavin bo na severovzhodu, kjer bo padlo od 25 do 50 mm padavin na kvadratni meter.
Hidrološka napoved
Predvsem v slovenski Istri in na Vipavskem bodo danes ponoči in v sredo dopoldan možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi, zato bo tam zelo verjetno poplavljanje padavinske vode.
Poplavijo lahko tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke.
