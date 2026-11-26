Po napovedih meteorologinje na Agenciji za okolje (Arso) Veronike Hladnik Zakotnik bo največ snega danes zapadlo v severni in severozahodni Sloveniji, kjer ga lahko pričakujejo od pet do deset centimetrov. Vendar bo sneg zaradi razmeroma toplih tal precej moker, zato se bo sproti posedal. Drugod po notranjosti države bo snega še manj.

V višjih legah, na nadmorski višini med 500 in 1000 metri, je možna tudi poledica.

Dopoldne bodo padavine slabele in ponekod tudi ponehale. Popoldne bodo nastajale krajevne padavine, deloma kot snežne plohe.

Poleg sneženja bo vremensko dogajanje zaznamovala tudi burja na Primorskem, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih ostala pod 100 kilometri na uro.