Po napovedih meteorologinje na Agenciji za okolje (Arso) Veronike Hladnik Zakotnik bo največ snega danes zapadlo v severni in severozahodni Sloveniji, kjer ga lahko pričakujejo od pet do deset centimetrov. Vendar bo sneg zaradi razmeroma toplih tal precej moker, zato se bo sproti posedal. Drugod po notranjosti države bo snega še manj.
V višjih legah, na nadmorski višini med 500 in 1000 metri, je možna tudi poledica.
Dopoldne bodo padavine slabele in ponekod tudi ponehale. Popoldne bodo nastajale krajevne padavine, deloma kot snežne plohe.
Poleg sneženja bo vremensko dogajanje zaznamovala tudi burja na Primorskem, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih ostala pod 100 kilometri na uro.
Obvezna zimska oprema
Iz Darsa so medtem že včeraj opozorili, da bodo najzahtevnejše razmere na cestah v jutranjih urah, ko bo dež prehajal v sneg.
Vozniki naj poskrbijo za predpisano zimsko opremo vozil ter vožnjo prilagodijo vremenskim razmeram in stanju na cestah. V zahtevnih zimskih razmerah naj se na pot odpravijo le, če je nujno, so pozvali na Darsu. Voznike posebej opozarjajo, naj ne prehitevajo plužnih vozil.
Policisti bodo sicer v prihodnjih dneh poostrili nadzor nad uporabo obvezne zimske opreme. Spomnili so, da je ob zimskih razmerah na vseh cestah v Sloveniji razen na avtocestah in hitrih cestah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, vozila, ki prevažajo nevarno blago, in vozila za izredne prevoze. Vozniki omenjenih vozil se morajo torej samoizločiti.
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