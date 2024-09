Padavine se krepijo, oranžno opozorilo do petka

Za izrazito vremensko spremembo je po besedah meteorologa Blaža Štera krivo ciklonsko območje, ki nastaja nad severnim Sredozemljem. Padavine lahko nastajajo v ozkih pasovih, zato lahko v zelo kratkem času pade veliko dežja, je pojasnil. Do petka zjutraj lahko v zahodni polovici Slovenije pade od 90 do 140, drugod od 50 do 90 litrov dežja na kvadratni meter.

Možne so poplave hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti na Vipavskem, na območju Idrijsko-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja in na Gorenjskem, dopoldan in čez dan pa tudi v osrednji in severni Sloveniji.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je izdal odredbo o pripravljenosti na območjih severne Primorske, Gorenjske, Notranjske, osrednje Slovenije, Koroške in zahodne Štajerske.