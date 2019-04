Padavine slabijo, naraščanje rek se počasi umirja

V prvi polovici aprila je Slovenijo dobro zalilo in narava si bo hitro opomogla po zelo sušnem obdobju, ki traja že od lanske jeseni. Od začetka aprila je na Letališču Maribor (Arso) padlo že 61 litrov dežja na kvadratni meter in tako je bilo že doseženo dolgoletno povprečje za celoten mesec april. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije so bile hidrološke razmere zelo slabe, vodostaji in pretoki rek so bili skozi celotno zimo zelo nizki. Nizek je bil tudi nivo podtalnice, zato so padavine več kot dobrodošle.

Kaj vse vpliva na vodnatost reke?

Največji vpliv na vodostaj in pretok reke ima količina padavin, ki pade v njenem porečju. Nekaj dežja tla in vegetacija zadržijo, preostali del najprej odteče v manjše potoke in reke, na koncu pa pride do glavne reke na določenem območju.