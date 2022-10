Padavine so ponehale, zaradi poplav in plazov zaprtih še nekaj cest

Prometno-informacijski center voznike obvešča, da so zaradi poplavljenega cestišča še vedno zaprte ceste Smednik-Zameško-Kostanjevica, med Koprivnikom in Malencami ter Vinica-Učakovci. Gasilci PGD Kostanjevica na Krki odstranjujejo naplavine izpod mostu na reki Krki v Kostanjevici na Krki.

Zaradi zemeljskega plazu bo do nadaljnjega zaprta regionalna cesta Kamnik-Gornji Grad na odseku Črnivec-Nova Štifta (štajerska stran prelaza). Obvoz za osebna vozila je urejen po državnih cestah na relaciji Črnivec-Kranjski Rak- Luče-Gornji Grad, je zapisano na straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.

Tudi v zaselku Brgod v občini Hrpelje-Kozina se je sprožil zemeljski plaz in poškodoval stanovanjsko hišo, ki zdaj ni primerna za nadaljnje bivanje. Gasilci PGD Materija so opravili ogled plazu in zavarovali dostop. Oseba, ki prebiva v hiši, je hišo zapustila in prenočila pri sorodnikih. Na kraju so bili tudi predstavniki OŠCZ občine Hrpelje-Kozina, ki bodo danes opravili nadaljnji ogled in morebitno sanacijo.