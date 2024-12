Sirec v Sloveniji: Zadnje štiri dni smo srečni. In upamo. Končno

Zato včerajšnji dan razumeta kot začetek nekega novega obdobja. "Zadnje štiri dni Sirci niso spali in smo zelo srečni. In upamo. Končno. 53 let po takšnim sistemom in to je prvi dan, da ima Sirija svobodo. To je prvič za nas," nadaljuje Taha."Zdaj nas čaka veliko dela. Slavje lahko traja dva, tri dni, potem pa nas čaka čas za delo. In Sirijci si zaslužijo, da imajo dobro državo," pravi Saflo. "Pod Asadom nismo smeli nič. Ni bilo svobode, ni bilo pravic. Zdaj končno obstaja upanje," razlagata. "Graditi moramo korak za korakom, ne bo lahko, ampak imamo upanje in imamo samo eno opcijo, da delamo za to," dodaja Saflo. "Da bomo končno imeli pravico, da bomo končno imeli svobodo, enakost, ki je nismo imeli zadnjih 60 let," pravi Taha.