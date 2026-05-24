Padec podpore vodilni trojici in vrnitev Prebiliča med najljubše politike

Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla Janševa SDS. Zanjo bi glasoval skoraj vsak četrti (23,7 odstotka) vprašani. Z dvema odstotnima točkama nižjo javno podporo (21,6 odstotka) sledi Golobovo Gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa sedemodstotno podporo (7,1 odstotka), vse stranke na prvih treh mestih pa so glede na mesec prej izgubile nekaj podpore.
Sledijo Socialni demokrati s 6,5-odstotno podporo, ki so rahlo pridobili, in še zavezništvo Levice ter Vesne, ki jima podpora znaša 5,5 odstotka.
Nekaj podpore so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili tudi Logarjevi Demokrati, ki imajo trenutno 3,7-odstotno podporo, medtem ko je Prebiličev Prerod s 3,2 odstotka za las prehitel Stevanovićevo Resnico (trije odstotki).
Podpora vsem ostalim strankam je zrasla in je razdrobljena v dobrih osmih odstotkih (8,4 odstotka).
Tudi delež neopredeljenih je zrastel. Skoraj vsak 10. vprašani oz. 9,3 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi izbral. Šest odstotkov anketirancev ne bi izbralo nobene stranke, ostali niso želeli odgovoriti (dva odstotka).
Prebilič na tretjem mestu
Na lestvici politikov so volivci tudi tokrat najboljšo povprečno oceno podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo najboljšo pa predsedniku SD Matjažu Hanu. Nazaj med najboljše tri pa se je po razočaranju na parlamentarnih volitvah vrnil evropski poslanec Vladimir Prebilič.
Prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec je po oblikovanju desne koalicije skočil na šesto mesto, pred strankarskega kolega in najverjetnejšega bodočega ministra za demografijo Janeza Ciglerja Kralja.
Na devetem mestu se na lestvico vrača predsednik državnega sveta in koalicijskega Fokusa Marko Lotrič. Novega mandatarja Janeza Janšo pa so volivci bolje ocenili kot v prejšnjih anketah in ga uvrstili na 10. mesto.
Obratno pa je prvak Gibanja Svoboda Robert Golob za sedem mest nazadoval in se uvrstil tik pred Asto Vrečko z Levice. Njen sokoordinator Luka Mesec pa je zdrsnil še bolj kot Golob – za kar devet mest.
Slabši rezultat kot mesec prej je dosegel tudi predsednik Demokratov Anže Logar, ki je izgubil tri mesta. Pri repu lestvice pa je eno mesto pridobil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.