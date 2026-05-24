Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Padec podpore vodilni trojici in vrnitev Prebiliča med najljubše politike

Ljubljana, 24. 05. 2026 19.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR
Robert Golob in Janez Janša

Kakšna so najnovejša strankarska in politična razmerja v državi? Kako je na podporo strank in posameznih politikov vplival podpis koalicijske pogodbe in predlog Janeza Janše za novega mandatarja, ki je bil v petek tudi imenovan? In kaj bi za parlamentarne stranke pomenile morebitne predčasne volitve? Inštitut Mediana je za našo medijsko hišo opravil novo javnomnenjsko raziskavo.

Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla Janševa SDS. Zanjo bi glasoval skoraj vsak četrti (23,7 odstotka) vprašani. Z dvema odstotnima točkama nižjo javno podporo (21,6 odstotka) sledi Golobovo Gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa sedemodstotno podporo (7,1 odstotka), vse stranke na prvih treh mestih pa so glede na mesec prej izgubile nekaj podpore.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledijo Socialni demokrati s 6,5-odstotno podporo, ki so rahlo pridobili, in še zavezništvo Levice ter Vesne, ki jima podpora znaša 5,5 odstotka.

Nekaj podpore so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili tudi Logarjevi Demokrati, ki imajo trenutno 3,7-odstotno podporo, medtem ko je Prebiličev Prerod s 3,2 odstotka za las prehitel Stevanovićevo Resnico (trije odstotki).

Podpora vsem ostalim strankam je zrasla in je razdrobljena v dobrih osmih odstotkih (8,4 odstotka).

Tudi delež neopredeljenih je zrastel. Skoraj vsak 10. vprašani oz. 9,3 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi izbral. Šest odstotkov anketirancev ne bi izbralo nobene stranke, ostali niso želeli odgovoriti (dva odstotka).

Prebilič na tretjem mestu

Na lestvici politikov so volivci tudi tokrat najboljšo povprečno oceno podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo najboljšo pa predsedniku SD Matjažu Hanu. Nazaj med najboljše tri pa se je po razočaranju na parlamentarnih volitvah vrnil evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec je po oblikovanju desne koalicije skočil na šesto mesto, pred strankarskega kolega in najverjetnejšega bodočega ministra za demografijo Janeza Ciglerja Kralja.

Na devetem mestu se na lestvico vrača predsednik državnega sveta in koalicijskega Fokusa Marko Lotrič. Novega mandatarja Janeza Janšo pa so volivci bolje ocenili kot v prejšnjih anketah in ga uvrstili na 10. mesto.

Obratno pa je prvak Gibanja Svoboda Robert Golob za sedem mest nazadoval in se uvrstil tik pred Asto Vrečko z Levice. Njen sokoordinator Luka Mesec pa je zdrsnil še bolj kot Golob – za kar devet mest.

Slabši rezultat kot mesec prej je dosegel tudi predsednik Demokratov Anže Logar, ki je izgubil tri mesta. Pri repu lestvice pa je eno mesto pridobil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.

mediana podpora politika

Ena nastavitev lahko reši življenje

24ur.com Tesna strankarska razmerja ter pat pozicija med levim in desnim blokom
24ur.com 'Če bi bil optimizem energetski vir, potem ne bi rabili nuklearke'
24ur.com S kakšno javno podporo domači politiki zaključujejo letošnje leto?
24ur.com 26,3 odstotka: podpora vladi padla na najnižjo točko doslej
24ur.com Kakšen 'rok trajanja' volivci napovedujejo četrti Janševa vladi?
24ur.com Kakšne politične posledice imata afera Karigador in oprostitev Janše?
24ur.com Politični novinci, odpadniki in povratniki: komu kaže najbolje?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
bibaleze
Portal
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
cekin
Portal
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
dominvrt
Portal
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
voyo
Portal
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725