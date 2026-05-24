Padec podpore vodilni trojici in vrnitev Prebiliča med najljubše politike

Če bi bile volitve danes, bi najboljši rezultat dosegla Janševa SDS. Zanjo bi glasoval skoraj vsak četrti (23,7 odstotka) vprašani. Z dvema odstotnima točkama nižjo javno podporo (21,6 odstotka) sledi Golobovo Gibanje Svoboda. Trojček okoli Nove Slovenije uživa sedemodstotno podporo (7,1 odstotka), vse stranke na prvih treh mestih pa so glede na mesec prej izgubile nekaj podpore.

Sledijo Socialni demokrati s 6,5-odstotno podporo, ki so rahlo pridobili, in še zavezništvo Levice ter Vesne, ki jima podpora znaša 5,5 odstotka. Nekaj podpore so ob podpisu koalicijske pogodbe izgubili tudi Logarjevi Demokrati, ki imajo trenutno 3,7-odstotno podporo, medtem ko je Prebiličev Prerod s 3,2 odstotka za las prehitel Stevanovićevo Resnico (trije odstotki). Podpora vsem ostalim strankam je zrasla in je razdrobljena v dobrih osmih odstotkih (8,4 odstotka). Tudi delež neopredeljenih je zrastel. Skoraj vsak 10. vprašani oz. 9,3 odstotka vprašanih ne ve, katero stranko bi izbral. Šest odstotkov anketirancev ne bi izbralo nobene stranke, ostali niso želeli odgovoriti (dva odstotka).

Prebilič na tretjem mestu

Na lestvici politikov so volivci tudi tokrat najboljšo povprečno oceno podelili predsednici republike Nataši Pirc Musar, drugo najboljšo pa predsedniku SD Matjažu Hanu. Nazaj med najboljše tri pa se je po razočaranju na parlamentarnih volitvah vrnil evropski poslanec Vladimir Prebilič.

