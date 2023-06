Padla bo odločitev o usodi dopolnilnega zavarovanja

Za drugo obravnavo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci Svobode, je danes, ko bodo o njem tudi glasovali, predvidenih skoraj šest ur. Predlog predvideva prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno z možnostjo valorizacije enkrat letno. Prejemnik sredstev bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ne pa več tri zasebne zavarovalnice.

Ob obravnavi predloga na odboru so sprejeli več vladnih predlogov dopolnil k noveli, med njimi tudi dopolnilo, ki začetek izvajanja zakona s 1. septembra letos zamika na 1. januar 2024. Vlada pa je pred drugo obravnavo v DZ pripravila še nekaj dodatnih dopolnil.

V opoziciji so bili na seji odbora kritični do načina priprave novele, saj da je bila pripravljena brez širše razprave, opozorili pa so tudi na navedbe strokovnjakov o neskladju predloga z ustavo. V koalicijski Levici pa so se zavzeli, da se prispevek določi po progresivni lestvici, ne v enotnem znesku.

Tudi o interventnem zakonu o zdravstvu in drogah

Današnje zasedanje bodo sicer poslanci začeli s predlogom sprememb zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga obravnavajo po nujnem postopku. Vladni predlog, ki je dobil zeleno luč matičnega odbora, med drugim prinaša plačevanje po realizaciji le za izbrane in ne več vse opravljene zdravstvene storitve. Zanj je danes predvidenih več kot pet ur in pol razprave.