Pahor v predsedniški palači še zadnjič gostil Kolindo Grabar-Kitarović

"Ne gre samo za to, da sta to dve sosednji in prijateljski državi, gre za to, da sva si za to, da bi tako bilo, midva osebno tudi zelo prizadevala," je ob sprejemu hrvaške kolegice v predsedniški palači povedal predsednik Borut Pahor.

To je bilo njuno 39. srečanje, Pahor pa je pri tem spomnil, da sta se po enostranski odločitvi Hrvaške, da odstopi od arbitražnega sporazuma, dogovorila, da kljub temu nadaljujeta dialog in ohranita most med narodoma in državama. Razen vprašanja arbitraže, ki je za Slovenijo zaprto, za Hrvaško pa ne, čeprav jo k temu zavezuje mednarodno pravo, imata državi vsa druga področja sodelovanja urejena, je prepričan.

Po Pahorjevih besedah sta si s hrvaško kolegico po najboljših močeh prizadevala, da je bil dialog vzpostavljen in da je bil most med državama trden, saj da je bil narejen iz zaupanja med njima.