Pahor bo člane Državne volilne komisije uradno obvestil o datumu volitev v DZ

V SNS pa so Pahorja v sredo pozvali, naj volitve razpiše na zadnji možni datum, in sicer 5. junija. Kot razlog za takšno odločitev navajajo aktualne epidemiološke razmere, ki naj bi po napovedih dosegle vrh konec januarja, kdaj bo sledila umiritev, pa si po njihovih navedbah nihče ne upa napovedati.

Po mnenju SNS se ob tem odpira tudi vprašanje, kaj bo s tistimi, ki zaradi karantene ali samoizolacije ne bodo mogli na volitve. "Primorani bodo kršiti ukrepe oziroma odloke, ali pa jim bodo kršene volilne pravice," so v SNS zapisali v pobudi. Pogovori o tem, kako ukrepati v takšnih primerih, so sicer že stekli, a rezultatov še ni, opozarjajo v SNS. Zato predlagajo, da Pahor volitve razpiše junija, saj se bo na ta način "zagotovila verjetnost, da bodo lahko na volišča odšli vsi zainteresirani volivci".

"Vsakemu, ki ima pravico voliti, mora biti ta pravica tudi omogočena. Neizpolnjevanje pogoja PCT, karantena ali izolacija ne smejo biti ovire za udeležbo na volitvah. Ena od rešitev je tudi, da se predčasne volitve pričnejo že v nedeljo, 17. 4., in končajo z 21. 4," pa je zapisal Brane Golubović iz LMŠ.

Člani DVK so sicer na torkovem posvetu na Brdu pri Kranju med drugim razpravljali o možnih oblikah glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji. Sklenili so, da bodo prihodnji teden organizirali sestanek z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in strokovno skupino.