Pahor bo letošnji dobitnik nagrade Alcida De Gasperija

Slavnostno podelitev nagrade v severnoitalijanskem mestu Trento, ki bo potekala v petek popoldne na sedežu tamkajšnje avtonomne pokrajine, bo vodila novinarka italijanske nacionalne radiotelevizije RAI Maria Concetta Mattei.

To bo deveta podelitev nagrade, saj sta lanska in predlanska podelitev odpadli zaradi pandemije covida-19. V preteklosti so nagrado prejeli Helmuth Kohl, Romano Prodi, Felipe Gonzales, Vaclav Havel, Simone Veil, Carlo Azeglio Ciampi, Sofia Corradi in Mario Draghi.

Italijanska nagrada za graditelje Evrope se imenuje po nekdanjem predsedniku italijanske vlade Alcidu De Gasperiju. De Gasperi - skupaj s Francozom Jeanom Monnetom, Luksemburžanom Robertom Schumanom in Nemcem Konradom Adenauerjem - velja za enega izmed očetov današnje Evropske unije.

De Gasperi je sicer bil tudi ustanovitelj italijanske krščansko demokratske stranke, v času Evropske skupnosti za premog in jeklo pa je bil tik pred svojo smrtjo leta 1954 predsednik skupne evropske skupščine, predhodnice današnjega Evropskega parlamenta.