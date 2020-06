Pahor bo nastopil v DZ in spregovoril o nujnosti sprememb volilne zakonodaje

To bo sploh drugi nastop kateregakoli predsednika republike na seji državnega zbora v zadnjih 30 letih na lastno pobudo, na temo, ki ni predmet obravnave v državnem zboru, so sporočili iz kabineta predsednika Boruta Pahorja. "To kaže, da ima institut nastopa predsednika republike v državnem zboru poseben pomen in status."

Nastop predsednika republike v DZ na lastno pobudo sicer omogoča drugi odstavek 224. člena poslovnika DZ, v katerem piše: "Če predsednik republike sporoči državnemu zboru, da bi želel neposredno na seji državnega zbora obrazložiti mnenja in stališča do posameznih vprašanj, se njegov nastop na seji državnega zbora uvrsti na dnevni red naslednje seje državnega zbora."

Predsednik republike je šef države in ustavno najvišji organ izvršilne oblasti. Nastop predsednika republike v DZ je tako razumeti kot pomembno stvarno in simbolično dejanje, s katerim želi predsednik republike tako poslance kot slovensko javnost posebej opozoriti na vprašanje, za katerega meni, da je v tistem trenutku izjemnega pomena za delovanje države.

V Pahorjevem kabinetu so spomnili, da je na tak način državni zbor prvič nagovoril nekdanji predsednik Danilo Türk 24. aprila 2008 z mnenjem o delovanju ustavnega sodišča in drugih organov sodne veje oblasti. To pa bo že četrti Pahorjev nastop pred DZ v njegovih dveh mandatih, kar je največ nastopov posameznega predsednika republike pred DZ v svojem mandatu. Predsednika Milan Kučan in Danilo Türk sta svoje mnenje DZ predstavila dvakrat.