Pahor bo poslance pozval k ureditvi volilne zakonodaje

Pobudo za iskanje rešitve je prevzel Pahor, šla pa je v dveh smereh. Po prvem predlogu bi poslanci velikost zdajšnjih volilnih okrajev popravili tako, da bi bili ti vsaj približno enako veliki, ustavno sodišče je namreč njihovo neustavnost ugotovilo ravno zaradi prevelikih razlik v velikostih, a za sprejem te rešitve v DZ ni bilo zadostne podpore. Več podpore je imel predlog, da bi volilne okraje ukinili, namesto njih pa uvedli relativni prednostni glas. Predlog bi moralo v DZ podpreti 60 poslancev, a so na koncu za podporo zmanjkali trije glasovi.

Ustavno sodišče je decembra 2018 razsodilo, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki določa meje volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Zakonodajalcu, torej poslancem, je zato naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh letih, to je do decembra letos.

Predsednik Borut Pahor bo obiskal državni zbor, kar je rahlo nenavadno. Predsednik poslance namreč nagovori le ob posebnih priložnostih - če poslanci njegovo mnenje zahtevajo ali če tako presodi sam. In ker slovenska politika še vedno ni uredila volilne zakonodaje, obstaja velika nevarnost, da bodo naslednje volitve neustavne, posledično pa je naša demokracija močno ogrožena.

S tem se je politika znašla v slepi ulici, istočasno pa tudi pod časovnim pritiskom. Glede na to je pričakovati, da bo Pahor poslance danes pozval, naj strnejo vrste in še pravočasno uresničijo odločbo ustavnega sodišča.

Predstavniki nekaterih strank so v sredo pozdravili ponovni Pahorjev napor, da aktivnosti premaknejo z mrtve točke. Prav tako nekatere podpornice ukinitve volilnih okrajev in uvedbe prednostnega glasu še niso obupale in napovedujejo ponovne pogovore za uresničitev teh sprememb.

Katerega od poslancev bi še lahko prepričali, še ni znano. V SDS in DeSUS tej rešitvi nasprotujejo in vztrajajo pri preoblikovanju volilnih okrajev.

