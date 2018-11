Pahor bo razkril ime kandidata za guvernerja Banke Slovenije

Po torkovih in sredinih posvetovanjih pri predsedniku Borutu Pahorjuse je izkazalo, da ekonomista Jožeta Damijana podpirajo v LMŠ, SD, DeSUS in Levici, neuradno tudi v SNS. V. d. direktorja UmarjaBoštjana Vasleta, ki se mu mandat na tem mestu izteče v sredo in se je na razpis za ta položaj znova prijavil, vlada pa je v četrtek na to mesto kot v. d. imenovala njegovo namestnico, podpirajo SD, SMC, DeSUS in SAB.

Ekonomista Igorja Mastena podpirajo v NSi in SAB. Medtem nobena od strank kot možnega kandidata ni omenila še dveh prijavljenih na to mesto, Eve Lorenčič iz Evropske centralne banke in nekdanjega prvega moža Kapitalske družbe Tomaža Toplaka.

Pahor bo ime sporočil danes, s čimer bo omogočil, da bo DZ o njegovem predlogu lahko odločil na decembrski redni seji. Pahor si te časovnice želi zato, ker je Banka Slovenije brez guvernerja od konca aprila. Takrat jo je zaradi odhoda na drugo delovno mesto zapustil Boštjan Jazbec, banko pa v tem času vodi Primož Dolenc, ki mu v prvem izbornem krogu za mesto guvernerja ni uspelo dobiti potrebnih 46 glasov podpore poslancev.