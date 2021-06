Pahor bo Slovenski tiskovni agenciji podelil državno odlikovanje

Agencija je namreč pred dnevi praznovala 30-letnico. Delovati je začela 20. junija 1991, le nekaj dni pred uradno razglasitvijo neodvisnosti Slovenije, ko je objavila prvo novico v slovenskem in angleškem jeziku. Tako je novonastala država dobila nacionalno tiskovno agencijo in z njo pomemben kanal komuniciranja. Od skromnih in zahtevnih začetkov se je STA v 30 letih razvila v sodoben medijski servis, ki slovenski in tuji javnosti dnevno zagotavlja tekstovne, radijske, fotografske in druge informativne vsebine.

STA bo red za zasluge prejela za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru in za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Republike Slovenije.

Ob 75-letnici radijskega in 25-letnici televizijskega programa bosta red za zasluge prejela tudi Slovenski programski oddelek in Slovenski informativni sporedi, ki delujejo v okviru Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino. Odlikovanje jima bo Pahor podelil za pomembno vlogo pri ustvarjanju radiotelevizijskih vsebin v slovenščini, namenjenih slovenski narodni skupnosti v Italiji, in za dolgoletno čezmejno sodelovanje, ki prispeva k bogatitvi programov na obeh straneh meje.

Ob več kot 70-letni radijski in 50-letni televizijski tradiciji pa bosta red za zasluge prejela radijski in televizijski program za italijansko narodno skupnost, ki delujeta v okviru Regionalnega RTV centra Koper - Capodistria. Odlikovanje bosta prejela za pomembno vlogo pri ustvarjanju radiotelevizijskih vsebin v italijanščini, namenjenih italijanski narodni skupnosti v Sloveniji, in za dolgoletno čezmejno sodelovanje, ki prispeva k bogatitvi programov na obeh straneh meje.