Pahor bo za sodnico na Splošnem sodišču EU predlagal Majo Brkan

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

14 policajev piše test z enim vprašanjem: KATERI JE NAJHITREJŠI AVTO NA SVETU?

Prvi napiše Jaguar, drugi plonka od prvega, ker pa slabo vidi, napiše Januar, tretji plonka od drugega in si misli: “Bom malo drugače napisal, da ne bodo vedeli, da sem plonkal” in napiše Februar in tako do trinajstega, ki je napisal December. Za štirinajstega zmanjka mesecev in napiše: SREČNO NOVO LETO!