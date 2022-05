Pahor DZ predlagal razrešitev ustavnega sodnika Pavčnika

Predsednik republike Borut Pahor je predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič v skladu z 19. členom Zakona o ustavnem sodišču posredoval pismo, v katerem državnemu zbor predlaga razrešitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Marijana Pavčnika, so sporočili iz urada predsednika republike.



Predsednik ustavnega sodišča dr. Matej Accetto je predsednika Pahorja obvestil, da je sodnik Pavčnik na 4. upravni seji Ustavnega sodišča 16. maja podal odstop oziroma zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije sodnika Ustavnega sodišča, s predlogom, da bi delo ustavnega sodnika opravljal do 31. decembra 2022.



Ko bo predsednik republike prejel sklep državnega zbora o razrešitvi ustavnega sodnika dr. Pavčnika, bo podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk in kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Predsednik republike bo postopek izbire kandidatov vodil v času in na način, da bi državni zbor o novem sodniku ali sodnici ustavnega sodišča odločil pred koncem leta 2022, so še zapisali v sporočilu za javnost.