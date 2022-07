Pahor: EU ne zna ali ne želi priti na Zahodni Balkan

Borut Pahor je v intervjuju za časnik Politika ocenil, da se prav zdaj in prav v teh razmerah odloča o geopolitični usodi Zahodnega Balkana za nadaljnjih 10 ali 15 let. "Na tem prostoru se bodo učvrstile Rusija, Kitajska, Turčija in zalivske države. Tega EU nikakor ne uspe spregledati," je opozoril.

Slovenski predsednik je komentiral tudi rezultate nedavnih vrhov EU in Nata in izrazil razočaranje nad odločitvijo Evropskega sveta, da Bosni in Hercegovini ne podeli statusa kandidatke za članstvo v EU.

"Dobro je, da je zaradi slovenske pobude BiH sicer dobila pozornost v zaključnem dokumentu," je dejal Pahor, obenem pa obžaloval, da Evropski svet vztraja pri izpolnjevanju pogojev. "To lahko pomeni, da se bo nadaljeval začaran krog, iz katerega BiH ne bo izstopila, problemi pa se bodo kopičili," je pojasnil.