Srečanje stroke in politike bo javno, Pahor upa na udeležbo predsednic SD in SAB

Predsednik republike Borut Pahorje včeraj predsednikom parlamentarnih strank, vodjem poslanskih skupin, ministru za zdravje in strokovni svetovalni skupini poslal vabilo za že tretje srečanje na Brdu pri Kranju, na katerem bodo razpravljali o strategiji boja proti epidemiji koronavirusa. Ob širjenju novih sevov, ki so Slovenijo popeljali proti tretjemu valu, ter predlogom strokovne skupine za popolno zaprtje države v začetku aprila, pa bodo razpravljali tudi o novih ukrepih.

Prvaka LMŠ, Marjana Šarca, in koordinatorja Levice, Luko Meseca, že na prejšnjo srečanje ni bilo. Tokrat pa sta udeležbo odpovedali, oziroma za svojo prisotnost postavili več konkretnih pogojev, tudi predsednici SD in SAB, Tanja Fajonin Alenka Bratušek.

Fajonova je v pismu Pahorju včeraj zapisala, da smisla za prisotnost na srečanju ne vidi, dokler ne bodo izpolnjeni naslednji pogoji: preklic kaznovanja in represije zaradi omejitev državljanskih pravic, vključno z ukinitvijo policijske ure, uveljavitev 100-odstotnega bolniškega nadomestila zaradi preventivne samoizolacije, sprememba strategije cepljenja, da do konca aprila precepimo starejše in osebe s kroničnimi obolenji, vodilno vlogo epidemiologov in njihovo večjo zastopanost v strokovni skupini, ter gospodarsko pomoč vsem dejavnostim, ki trpijo zaradi posledic dolgotrajnih omejitev ali bodo prizadete zaradi napovedanega aprilskega zaprtja.

Bratuškova pa je izpostavila predvsem potrebo po informacijah in odgovorih, saj po njenih besedah vladna strokovna skupina na prvih dveh srečanjih niti ni odgovarjala na vprašanja, temveč so pripravili zgolj "zelo splošne odgovore, ki jih že poznamo". "Zakaj niso želeli ali smeli odgovoriti na naša vprašanja, ne vem, me pa skrbi, da imajo pripravljeno analizo,kaj je šlo v drugem valu narobe in je ne smejo pokazati. Še bolj me skrbi, da te analize vlada nima, kar pomeni, da gre v tretji val zopet nepripravljena,"pravijo v SAB. Kjer jih je zanimalo predvsem, katerih predlogov strokovne skupine vlada ni upoštevala, katere je sprejela kljub nasprotovanju skupine ter katere ukrepe strokovna skupina ocenjuje za uspešne.

Kljub Pahorjevi ponudbi o javnem srečanju predstavnikov SAB, vključno s predsednico Bratuškovo, v nedeljo na srečanje ne bo. Želijo si namreč odgovorov. Dejstvo, da bo srečanje potekalo javno, pa ne spreminja ničesar, dodajajo.