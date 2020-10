Pahor Šefica imenoval za svetovalca za nacionalno varnost

Kdo je Boštjan Šefic?

Boštjan Šefic se je rodil leta 1962 v Kranju, kjer tudi ves čas živi. V Kranju je končal gimnazijo, diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in pridobil naziv pravnik za notranje zadeve. Kasneje je študij nadaljeval na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Po diplomi je na isti fakulteti pridobil še naziv specialist organizacije in managementa.

Od leta 1988 je bil zaposlen v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve in kasnejšem Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, nato je opravljal naloge v Varnostno-informativni službi, zatem pa vrsto let v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA). V tem času je opravljal različne operativne in vodstvene naloge, v zadnjih letih dela v SOVA pa je bil od februarja 2000 do oktobra 2003 vodja kabineta direktorja, nato krajši čas vodja operacij in od januarja 2004 namestnik direktorja agencije. Na tem mestu je ostal vse do konca septembra 2007, ko se je zaposlil kot izvršni direktor svetovalnega podjetja ECOSEC poslovno svetovanje, d. o. o..

Aprila 2013 ga je vlada imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer je ostal do konca mandata vlade, nato ga je vlada v mandatu 2014-2018 ponovno imenovala za državnega sekretarja na istem ministrstvu. V tem obdobju je ob neposredni pomoči pri vodenju ministrstva nadomeščal ministra oziroma ministrico. Znotraj ministrstva je svoje delo posvečal izzivom na področju zagotavljanja pogojev za delo Policije in njenega usmerjanja ter nadzora, zakonodaje, migracij in vzdrževanju ter razvoju socialnega dialoga.