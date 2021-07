Pahor imenoval tri nove člane Uradniškega sveta

Predsednik republike Borut Pahor je danes imenoval tri člane Uradniškega sveta, ki jih v skladu z zakonom izbere izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja. To so Albin Igličar, Helena Kamnar in Andrej Kohont, so sporočili iz urada predsednika republike.

Trenutni sestavi Uradniškega sveta namreč mandat poteče 11. avgusta. Uradniški svet ima 12 članov, izmed katerih tri imenuje predsednik republike, tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave, dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti v organih, štiri člane pa imenuje vlada na predlog ministra za javno upravo. Člani Uradniškega sveta, ki jih imenuje predsednik republike, so tako postali zaslužni profesor ljubljanske pravne fakultete Albin Igličar, strokovnjakinja na področju javnih financ in socialne politike Helena Kamnar in docent na ljubljanski fakulteti za družbene vede Andrej Kohont. Uradniški svet je bil sicer ustanovljen z zakonom o javnih uslužbencih, njegova naloga pa je, da z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti skrbi za izbiro uradnikov na najvišjih položajih v državni upravi.