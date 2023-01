Pahor in Cerar se na štiri oči sestajata z Logarjem

Nekdanji predsednik države Borut Pahor je še za dodatno leto dni zamrznil članstvo v stranki, ki jo je vodil kar 15 let in jo tudi popeljal do zmage na parlamentarnih volitvah. Ob tem pa se je bivši predsednik, tako kot nekdanji premier Miro Cerar, na štiri oči srečal s poražencem drugega kroga predsedniških volitev Anžetom Logarjem.

Fotografije skupnega kosila v središču Ljubljane bivšega predsednika države Boruta Pahorja in poraženca drugega kroga predsedniških volitev Anžeta Logarja v skrivnem slogu paparaca. Tej sledijo podobni posnetki portala N1, na katerih Anže Logar sedi v družbi nekdanjega premierja Mira Cerarja. Kaj vse to pomeni v kontekstu skrivnostne povolilne napovedi veljaka SDS, ko je ta dejal, da se ob zaprtju enih vrat oprejo druga? Neuradno Logar ima širše politične ambicije Nihče od trojice na fotografijah tudi ni želel pred kamero. Neuradno pa je slišati, da ima Logar širše politične ambicije. Toda, ali to pomeni pomladitev znotraj SDS ali samostojno politično pot ali morda novo stranko v partnerstvu z Janševimi, ni jasno. icon-expand Neuradno pa je slišati, da Logar ima širše politične ambicije . FOTO: Aljoša Kravanja Cerar, ki je pred leti tudi sam ustanovil SMC in dobil volitve, je po informacijah novinarjev oddaje 24UR pri tem pripravljen sodelovati v družbeno politični debati. Pahor, ki visoko ceni Logarjev politični stil, pa je neuradno odprt za političen nasvet ali oceno. Nihče od njiju pa se ne namerava ponovno strankarsko aktivirati, naj bi dejala. Pahor ponovno aktiviral izkaznico v SD Pahor se je sicer po izteku predsedniškega mandata, ko naj bi ponovno aktiviral strankarsko izkaznico SD, kar je pri delu socialnih demokratov dvignilo precej prahu, s Tanjo Fajon dogovoril za kompromis. "On je, milo rečeno, zatajil socialdemokracijo oziroma SD vrednote," meni predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek. icon-expand Gre torej za nekakšno podaljšanje zamrznitve članstva, česar interna pravila stranke sicer ne poznajo. FOTO: Aljoša Kravanja Fajonova pa je dejala, da se je za nespremenjen položaj nekdanjega predsednika v SD odločila po dogovoru. "Pahor stranke ne zapušča, prav tako pa me je obvestil, da se v njej ne namerava aktivno angažirati," je pristavila. Gre torej za nekakšno podaljšanje zamrznitve članstva, česar interna pravila stranke sicer ne poznajo. A mu, v imenu političnega miru, najbrž tudi nihče ne bo oporekal.