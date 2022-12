Pahor in Golob o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU BiH

Predsednik države Borut Pahor in predsednik vlade Robert Golob bosta predvidoma ob 15. uri spregovorila o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini. Slovenija je bila sicer tekom pogajanj za podelitev statusa kandidatke tesna zaveznica BiH. Stališče, da je takšen dogovor potrebno sprejeti čim prej, sta glasno zavzemala tako Golob kot tudi Pahor.

Voditelji EU so na četrtkovem vrhu v Bruslju Bosni in Hercegovini pričakovano podelili status kandidatke za članstvo v Uniji. S tem so sledili sklepu torkovega zasedanja ministrov za evropske zadeve, ki so ob pozivu k podelitvi statusa poudarili, da mora BiH sprejeti ukrepe, opredeljene v priporočilu Evropske komisije. Gre za ukrepe na področjih vladavine prava, boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, upravljanja migracij in temeljnih pravic.

icon-expand Robert Golob in Borut Pahor FOTO: Luka Kotnik

Podelitev statusa kandidatke so pozdravili številni evropski voditelji, prav tako pa je bil odločitve vesel tudi slovenski politični vrh. Predsednik države Borut Pahor je na spletu zapisal, da gre šele za začetek, a končno začetek zgodbe z dobrim koncem. Predsednik vlade Robert Golob pa je dogovor voditeljev držav članic EU označil za eno najpomembnejših geostrateških in političnih odločitev, ki jih je EU sprejela v zadnjem obdobju. "Z njo ljudem v BiH sporočamo, da je njihova prihodnost v naši skupni evropski hiši. V veliko zadovoljstvo in veselje nam je, da bomo prihodnost celotne Evrope gradili skupaj," je še dodal. BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016. Evropska komisija ji je nato leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morali v Sarajevu izpolniti za status kandidatke za članstvo. BiH vseh pogojev še ni izpolnila, a so se ji v luči vojne v Ukrajini v EU vseeno odločili podeliti status kandidatke. Edina država Zahodnega Balkana brez statusa kandidatke za članstvo je tako Kosovo.