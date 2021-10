Pahor in Kustečeva sprejela diamantne maturante: 'Drznite si, tvegajte, bodite pogumni'

Dvanajst maturantk in maturantov z vsemi točkami na mednarodni maturi prihaja z Gimnazije Bežigrad, Gimnazije Kranj in II. gimnazije Maribor, 18 z vsemi točkami na splošni maturi jih prihaja z devetih gimnazij po Sloveniji – gre za deset deklet in osem fantov – 180 z vsemi točkami na poklicni maturi pa jih prihaja iz 58 šol – 117 deklet in 63 fantov – je dejala šolska ministrica Simona Kustec.

"Družba in z njo države sedaj še toliko bolj potrebujemo prav vas, mlade, sveže, drzne, a hkrati srčne, predane nosilce znanj prihodnosti. Znanj, ki ste jih pravkar začeli usvajati na fakulteti. Znanj, ki jim boste vedno bolj dodajali tudi težo vrednot in izkušenj. Argumentiranih razlogov za to, kar verjamete, da je prav za boljši, pravičnejši in pošten svet," je v nagovoru zbranim izpostavila Kustečeva.

Po njeni oceni je pred diamantnimi maturanti in njihovimi najbližjimi zanimiva življenjska pot. "Kamor koli vas bo zanesla, ne pozabite ostati zvesti sebi, svojemu razumu in srcu. Drznite si, tvegajte, bodite pogumni, tudi ko boste odšli po nova znanja, izkušnje, prijateljstva v tujino, kasneje na prva delovna mesta. Pomagajte drug drugemu, sodelujte, spoštujte vse, ki vas vodijo in podpirajo na vaših poteh znanja," jim je svetovala ministrica.

Predsednik države Borut Pahor je diamantnim maturantom dejal: "Ta oder je najvišji in najlepši stolp z razgledom na našo prihodnost." Ob tem je dodal, da je znanje odločilnega pomena, a da sta za uspeh pomembna tudi vztrajnost in pogum.

Zbrane je v imenu maturantk in maturantov nagovorila maturantka Lara Račnik, ki je izjemen uspeh dosegla na poklicni maturi in je obiskovala Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše.