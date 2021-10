Pahor in Mattarella v Novi Gorici in Gorici

V Novi Gorici in Gorici se bosta sestala predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella. Predsednika s srečanjem pozdravljata Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025 kot simbol povezovanja, razumevanja in strpnosti, ki ponazarja Evropo brez meja.

Pahor bo italijanskega kolega z vojaškimi častmi sprejel na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Sledilo bo dvostransko srečanje predsednikov. Nato se bosta srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Predsednika si bosta ogledala Solkansko brv, nov most čez Sočo, ter obiskala razstavo ob 140. obletnici tržaškega dnevnika Il Piccolo v italijanski Gorici. Tam bo Mattarella Pahorja uradno sprejel z vojaškimi častmi. Osrednja slovesnost bo na Trgu Evrope, ki povezuje mesti. Predsednika bosta na njej nastopila kot slavnostna govornika, predsednik republike pa bo ob tej priložnosti italijanskemu kolegu vročil najvišje slovensko državno odlikovanje, red za izredne zasluge. icon-expand V Novi Gorici in Gorici se bosta sestala predsednika Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella FOTO: Urad predsednika RS Župana Nove Gorice Klemen Miklavič in Gorice Rodolfo Ziberna sta v sredo pozdravila obisk obeh predsednikov. Miklavič je dejal, da gre za "fantastičen dogodek, ki se ne bo zgodil niti v Rimu niti v Ljubljani, pač pa v somestju obeh Goric, ki to somestje postavlja še enkrat na evropski zemljevid in mu daje evropski pomen". Da dogodek predstavlja izjemno priložnost za čezmejni prostor, je prepričan tudi Ziberna. Ob robu dogodka so sicer napovedujejo protesti, protestniki pa naj bi prišli tako iz Italije kot Slovenije.