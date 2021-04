Pahor in Mattarella za čim prejšnjo vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti

Z Mattarello sta se zavzela, da se proces vračanja Narodnega doma slovenski narodni skupnosti zaključi čim prej, po možnosti do konca julija. To bi bilo leto dni po podpisu dogovora o vrnitvi 13. julija lani ob obeležitvi 100. obletnice požiga doma, ki sta se je udeležila tudi oba predsednika.

Pahor je v izjavi za slovenske medije srečanje z Mattarello ocenil kot zelo koristno. "Sprejela sva odločitve, ki bodo pozitivno vplivale na odnose med Italijo in Slovenijo," je poudaril, kot so sporočili iz njegovega urada.

Danes sta govorila še o vprašanju političnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu, potem ko je bila sprejeta odločitev o znatnem zmanjšanju števila poslancev in senatorjev.

Po Pahorjevih besedah je njegov italijanski kolega izrazil pripravljenost, da skrbno spremlja razpravo, da bi slovensko zastopstvo v italijanskem parlamentu ostalo, so navedli v uradu.

V skupni izjavi za medije sta predsednika naznanila, da želita jeseni skupaj obiskati Novo Gorico in Gorico, ki bosta leta 2025 Evropska prestolnica kulture. Potrdila sta skupno pokroviteljstvo nad projektom, saj menita, da daleč presega regionalne okvire, je evropski v samem bistvu in ga velja upoštevati kot model sožitja in sodelovanja.

Pahor in Mattarella sta se pogovarjala tudi o izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, in se zavzela za premagovanje razlik in ne njihovo poglabljanje.

Že v torek je slovenski predsednik obiskal Italijansko društvo za mednarodne organizacije (SIOI) in se srečal z njegovim predsednikom Francom Frattinijem. Pogovarjala sta se o aktualnih mednarodnih temah, s poudarkom na dogajanju v Sredozemlju, evropski perspektivi Zahodnega Balkana in odnosih EU z zunanjimi partnerji. Govorila pa sta tudi o pandemiji covida-19.