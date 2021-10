Pahor in Milanović odkrila spomenika v Ljubljani in Zagrebu

Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta danes sodelovala pri odkritju spomenikov hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja v Ljubljani in slovenskega pesnika Franceta Prešerna v Zagrebu. Prešeren in Gaj sta bila sodobnika, ki ju povezuje delovanje za narodni preporod v 19. stoletju. Srečanje sodi v okvir kulturnega sodelovanja obeh držav.

Predsednika sta v dopoldanskem času odkrila spomenik hrvaškem politiku, jezikoslovcu, ideologu, novinarju in književniku Ljudevitu Gaju v severnem mestnem parku v Ljubljani. Nato sta se v Zagrebu udeležila še odkritja spomenika največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu. Spomenik je postavljen v aleji pesnikov ob zagrebškem jezeru Bundek, so potrdili v Pahorjevem uradu. Tako na ljubljanski kot zagrebški slovesnosti sta bila Borut Pahor in Zoran Milanović glavna govorca. Poleg obeh predsednikov so se slovesnosti v prestolnicah udeležili tudi predstavniki mestnih oblasti Ljubljane in Zagreba ter organizatorjev postavitve spomenikov, zveza hrvaških društev v Sloveniji in slovensko kulturno društvo Slovenski dom v Zagrebu. Srečanje sodi v okvir kulturnega sodelovanja obeh držav. Ob robu predsednika ne načrtujeta delovnih ali uradnih pogovorov. Milanović bo sicer Pahorja v Zagrebu gostil na kosilu. Pahor in Milanović se pogosto srečujeta. Nazadnje sta imela delovno srečanje v Kostanjevici na Krki, ko je potekala redna predsedniška trilaterala z avstrijskim kolegom Alexandrom Van del Bellnom. Govorili so o pospešitvi cepljenja proti covidu-19, širitvi EU na države Zahodnega Balkana ter o jedrski elektrarni Krško. V četrtek bo Pahor gostil italijanskega predsednika Sergia Mattarellazatoja, zato je na družbenih omrežjih zapisal, da ta teden doživlja "kot prazničen teden sožitja, dobrega sosedstva in prijateljstva".