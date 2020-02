Pahor in Milanović se bosta prvič sestala na Otočcu

Slovenski predsednik Borut Pahor in novi hrvaški predsednik Zoran Milanović se bosta prvič sestala v četrtek na Otočcu, so sporočili iz Pahorjevega urada. To bo prva Milanovićeva pot v tujino, odkar je pretekli teden prisegel kot hrvaški predsednik, so potrdili v njegovem uradu.

To bo Milanovićeva prva pot v tujino. FOTO: AP Predsednika se bosta sestala na delovnem kosilu, ki se bo začelo ob 12.30 na gradu Otočec. Po kosilu bosta podala izjavi za javnost, so navedli v Pahorjevem uradu. To bo prvo srečanje predsednikov Slovenije in Hrvaške, odkar je Milanović 18. februarja prisegel na položaj hrvaškega predsednika. Izvoljen je bil na predsedniških volitvah v začetku januarja. Milanović je sicer že med predvolilno kampanjo večkrat izpostavil pomen partnerskih odnosov s Slovenijo, ki si jo je zdaj izbral za svojo prvo pot v tujino.