Kakšno prihodnost doma vidijo diamantni maturanti?

Za to, da se uspešne zgodbe zgodijo, je največkrat zaslužna prav vztrajnost, je dodal Borut Pahor. "Pred seboj boste imeli neko predstavo, ki je drugi ne bodo imeli, do tam vas bo čakalo neskončno veliko porazov. Večina omaga, a vi boste šli naprej in prišli do konca, tako kot ste prišli do konca te poti,"je dejal in se zahvalil učiteljem, profesorjem in mentorjem ter vsem, ki skrbijo za otroke.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je maturantom dejal, da je njihov uspeh več kot odličen in da so jim odprta vsa vrata. "Pričakovanja družbe bodo od vas, ki ste najbolj odlični, ki izstopate, vedno višja. Sprejmite to kot izziv in stopite v svet pogumno, na nas pa je, da vam omogočimo, da boste vse vaše talente razvijali do največjih zmožnosti,"je dejal.

V letošnjem letu sta bila diamantna 102 maturanta. Na splošni maturi je maturo z vsemi točkami, to je 34 točk, opravilo 14 dijakov, med njimi devet deklet in pet fantov. Najboljši maturanti prihajajo iz devetih šol.

Pri poklicni maturi je bilo kandidatov, ki so dosegli vse možne točke, to je 20 ali 23 točk, skupaj 88, med njimi 47 deklet in 41 fantov. Najuspešnejši kandidati na poklicni maturi prihajajo iz 43 izobraževalnih zavodov.