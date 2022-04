Pahor in Steinmeier na srečanju o vojni v Ukrajini in razmerah na Balkanu

Predsednika sta današnje srečanje izkoristila za poglobljen pogovor o aktualnih temah evropske in svetovne politike. Govorila sta o ruski agresiji na Ukrajino in izrazila veliko zaskrbljenost zaradi te izrazite kršitve mednarodnega reda. Soglašala sta, da je nujno, da se ruski napadi čim prej končajo in da mora diplomacija ponovno dobiti prostor ter uveljaviti mirno rešitev, so sporočili iz urada predsednika republike.

Kot je v izjavi za Televizijo Slovenija ob robu obiska dejal Borut Pahor, sta se s Steinmeierjem pogovarjala o tem, kako in na kakšen način pomagati Ukrajini, da se ubrani, da se ta agresija konča. "Ugotovila sva, da v teh razmerah, kolikor jih danes poznamo, ni mogoče reči nič drugega kot to, da bomo storili vse, da politično, vojaško, moralno v vseh ozirih pomagamo Ukrajini, da se brani pred to agresijo," je dejal slovenski predsednik.

Z nemškim predsednikom sta izmenjala stališča tudi o posledicah vojne v Ukrajini za Evropo. Pri tem sta se strinjala, da to mora biti dodaten navdih za to, da Evropa naredi korak naprej v njenem poglobljenem sodelovanju, da je bolj varna, bolj mirna, bolj uspešna – gospodarsko, socialno in tudi obrambno, je dejal Pahor.

Sicer pa sta govorila tudi o širitvi EU, ki je postala tudi spričo vojne v Ukrajini geopolitično vprašanje, pri čemer sta dala poudarek zlasti širitvi na Zahodni Balkan. "To stališče, ki ga je Slovenija dolgo časa zagovarjala, da je to geopolitično vprašanje, je sedaj postalo sestavni del razmišljanj," je poudaril Pahor.

Sam je pri tem, kot je pojasnil, dal nekaj pobud in pogledov v zvezi s tem, "kako ravnati v situaciji, ko se zdi, da se je urejanje razmer na Zahodnem Balkanu nekako zamrznilo, da ni videti napredka, ne med državami v regiji, ne regije z EU". "Videli bomo, kako je nemška stran to razumela," je omenil pri tem.