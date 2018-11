'Sanjam o tem, da bom jesen življenja preživel na barki nekje na Jadranu'

Zanimivo se izrazi, da je Instagram njegov laboratorij."Preizkušam več različnih stvari, ena je pristojnost, druga iskrenost, tretja občutljivost ... Iščem meje in jih premikam. Meje politične korektnosti. Ko sem začel upravljati svoj Instagram profil, je bil to veliko tveganje, moral sem zdržati velik pritisk. Očitali so mi, da sem domišljav, narcisoiden, željan pozornosti in ne vem še kaj. Neumnosti, to je politika. Raziskujem in učim se za novi svet."

Kritikom, ki mu očitajo, da se vede kot najstnik, delno prikimava. "Ne počutim se starega, še vedno rad ušpičim kakšno vragolijo – tako na zasebnem kot poslovnem področju. Zaradi tega se počutim živega. A vse življenje pazim, da tega ne počnem na račun drugih ljudi. Živi in pusti živeti. Rad eksperimentiram z mejami dostojnega in politično korektnega na družbenih omrežjih, še posebej na Instagramu. Iščem nove načine komunikacije z ljudmi. Ljudje, njihovi občutki, skrbi, strahovi, jeza in navdušenje so teme, ki me zanimajo."

Pred 20 leti je v Istri skoraj utonil

Opisal je tudi izkušnjo, kako je pred 20 leti v Istri skoraj utonil. "Tistega dne sem se, kot že tolikokrat prej, odločil za 'modro ruleto'. Plaval sem na odprto morje, dokler sem lahko. Ne do trenutka, ko sem bil utrujen, pač pa dokler nisem bil povsem izčrpan, kar sem čutil po krčih. Potem sem spil red bull in pojedel kos čokolade, ki sem ju imel pritrjena na kopalke, in se začel vračati. Običajno bi potreboval štiri ali pet ur, da bi prišel do obale, a začela je pihati burja, ki je povzročila visoke valove, in moji napori, da se premaknem z mesta, so bili nesmiselni. Boril sem se z morjem in s samim seboj, mislil sem, da je to konec. Zmračilo se je. Spomnim se samo, da sem zagledal svetlobo baterije, da je Tanja zavpila in da so me izvlekli ven."

Njegova partnerica Tanja je bila seveda besna, in ker sta leto dni prej postala starša, je sledil pogovor o odgovornem starševstvu. Obljubil ji je, da je bilo to zadnjič. Še vedno sicer plava na dolge razdalje, ampak vedno vzdolž obale. Na vprašanje, od kje želja, da na takšen način izziva življenje, je Pahor odgovoril, da ne ve."Morda je nekaj na tem, da sem se prej znal voziti s kotalkami kot govoriti." Vse pa se je začelo s plezanjem, ki ga je imel kot otrok zelo rad, a se je zaradi hudih vrtoglavic, ki jih je imel na višini, vse končalo. Sanje o plezanju so hitro nadomestile sanje o odkrivanju sveta na jadrnici. "Zadnja leta veliko sanjarim, da bom jesen svojega življenja preživel na barki nekje na Jadranu."