Pahor izdal ukaze o odpoklicih in imenovanjih veleposlanikov

V skladu s predlogi vlade, sprejetimi na seji 18. maja, je Pahor dal ukaz za odpoklic veleposlanic in veleposlanikov iz Berlina, Varšave, Tokia, Sofije in Canberre. Vlada je tedaj predlagala tudi odpoklic veleposlanika iz Moskve Branka Rakovca , ki poleg Rusije pokriva še Belorusijo, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, vendar danes ukaza o njegovem odpoklicu ni v uradnem listu. Vlada je sicer predlagala, da mu ob koncu julija preneha mandat.

Franc But, veleposlanik v Nemčiji, bo odpoklican 31. julija. Na tem mestu ga bo nadomestila Ana Polak Petrič, ki je bila doslej veleposlanica na Japonskem, od koder je pokrivala še Filipine. Iz Tokia bo formalno odpoklicana zadnji dan julija. Boženi Forštnarič Boroje, veleposlanici na Poljskem, ki iz Varšave pokriva še Litvo in Estonijo, bo mandat prav tako prenehal 31. julija. Za novega veleposlanika na Poljskem je bil imenovan Bojan Pograjc. Na isti datum bo odpoklican tudi veleposlanik v Bolgariji Anžej Frangeš. Nasledila ga bo Nataša Bergelj. Veleposlanik v Avstraliji Jurij Rifelj, ki iz Canberre pokriva še Indonezijo, Malezijo, Novo Zelandijo in Slovenijo zastopa pri Združenju držav Jugovzhodne Azije (ASEAN), bo odpoklican 13. avgusta.

Gibanje Svoboda s pozivom Pahorju, naj počaka z imenovanji

V Gibanju Svoboda so predsednika republike Boruta Pahorja pozvali, naj počaka z imenovanji, češ da so novi kandidati preveč politično povezani z dosedanjo vlado, a je Pahor doslej ostal gluh za njihove pozive. Pri imenovanjih najbolj izstopa ime brigadirja Pograjca, ki bo v skladu s sklepom vlade s koncem maja uradno razrešen s položaja državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, kjer je bil zadolžen za vojaške, obrambne in zunanje zadeve.

V uradnem listu so bili že 10. maja objavljeni predsednikovi ukazi o odpoklicu dosedanjih veleposlanikov v Italiji, Egiptu, Združenih arabskih emiratih ter na Danskem in Slovaškem. Objavljeni so bili tudi ukazi o postavitvi novih veleposlanikov v Koebenhavnu, Kairu, Abu Dabiju, Bratislavi, v Bruslju in Seulu.

Verjetni prihodnji predsednik vlade Robert Golob je v začetku maja povedal, da bodo, če Pahor teh pozivov ne bo upošteval, sprožili postopke za odpoklic in menjavo nekaterih veleposlanikov. Pahor je sicer tovrstne pozive zavrnil že februarja. Odlog imenovanja kariernih veleposlanikov v okviru redne rotacije bi bil po njegovi oceni neutemeljen in bi škodoval nemotenemu delu slovenske diplomacije in uveljavljanju zunanjepolitičnih interesov države v mednarodni skupnosti.