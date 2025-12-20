Naslovnica
Pahor: Izgubil sem volitve, ker sem štiri ure preživel v postelji z dekletom

Ljubljana, 20. 12. 2025 20.09

Avtor:
Žiga Bonča
Borut Pahor

Borut Pahor spet dviguje prah. Potem ko se je javnost spraševala, ali je okrnil javno podobo bivšega predsednika zaradi objave fotografij v postelji z neznano razgaljeno žensko ob sebi, je zdaj razburil še z zgodbo iz svojih študentskih let. Uporabnikom omrežja TikTok je zaupal, da je pred skoraj 40 leti izgubil volitve, ker je štiri ure preživel v postelji z deset let starejšo partnerko.

Borut Pahor je prvi bivši predsednik, ki se je lotil vplivništva in ki trži svoj večdesetletni politični kapital.

Z uporabniki omrežja TikTok je nedavno delil tudi zgodbo o njegovi kandidaturi za predsedstvo univerzitetne konference leta 1987. "Takrat sem ljubimkoval z deset let starejšo punco, dekletom, žensko in sva na dan volilne konference to počela cele štiri ure."

In kot pravi, naj bi bil prav to osredni razlog, da je bila njegova kandidatura neuspešna. "Bil sem utrujen, dehidriran, zmatran, zamišljen in sem komaj čakal, da se vse skupaj konča in končalo se je klavrno, volitve sem izgubil."

"Frajer, legenda, faca," to je nekaj komentarjev uporabnikov, med številnimi pa so tudi negativne ocene: "Meni se zdi, da ima bivši predsednik države še vedno moralno dolžnost do državljanov. Ni tako, da če je izstopil iz sfere politike, te odgovornosti do državljanov več ni. Nasprotno, ta odgovornost ostaja, on je nekdo, ki ima ta simbolni kapital prvega državnika, predsednika države, celo 10 let in temu primerno bi se moral tudi dostojno in primerno obnašati," pravi filozof Boris Vezjak.

Pahor je decembra že dvignil prah v javnosti, in sicer s fotografijo, na kateri oglašuje pižamo v postelji skupaj z razgaljeno žensko.

"Lahko bi dejali, da je to za marsikoga neokusno, na drugi strani pa je to, sam bi dejal, v njegovem značaju," pa pravi dr. Tomaž Deželan, politolog s Fakultete za družbene vede.

Učinek razburjenja pa je danes jasen, z več kot sedem tisoč všečki je njegova objava dosegla visoko vidnost in se v mesečni analizi, ki jo pripravlja agencija za vplivnostni marketing Epidemic, uvrstila med tako imenovane objave z najvišjo vključenostjo. A Vezjak dodaja, da vseeno tovrstne objave od nas terjajo, da jim namenimo pozornost. "Javnost se mora o tem spraševati, mora to reflektirati, tudi mediji morajo reflektirati in največja napaka je, da takšno obnašanje ignoriramo, pravzaprav ga moramo vsi obsoditi."

Bivši predsednik pa danes zaradi službene poti v tujino za komentar ni bil na voljo.

Nov zaplet: Laho se ne more vrniti v slovensko morje

Od presenečenja za prijateljeve vnuke do prireditve, ki je ohromila promet

