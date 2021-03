Pahor izrazil željo po zaustavitvi postopka zoper mariborske dijake

Današnji pogovor, za katerega so se dogovorili v začetku februarja, je potekal v okviru dveh izbirnih šolskih dejavnosti, Aktivno državljanstvo in Ambasadorji Evropskega parlamenta, so sporočili iz predsednikovega urada.

V iskrenem pogovoru so se dijaki s predsednikom Pahorjem pogovarjali o pristojnostih in odgovornostih predsednika republike, o aktualni domači in svetovni politiki ter o aktivnem državljanstvu mladih.

Pahor in dijaki so se v pogovoru dotaknili tudi glob in pozivov na sodišče, ki so jih nekateri dijaki prejeli zaradi udeležbe na mirnem shodu, na katerem so želeli izraziti svojo željo po vrnitvi v šolske klopi.

Predsednik republike je dijakom pojasnil, da se v skladu s svojimi pristojnostmi ne sme vmešavati v odločitve samostojnih in neodvisnih institucij, vendar pa je izrazil željo, da bi – če je to mogoče – našli pravno podlago za ustavitev postopka in bi se na tak način pokazalo razumevanje za stisko mladih, hkrati pa to ne bi zmanjšalo pomena doslednega spoštovanja ukrepov, so navedli v uradu predsednika republike.

Nekateri mariborski dijaki, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, so v prejšnjih dneh prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. V iniciativi Zahtevamo šolo zato napovedujejo skupinski upor proti takšnemu "ustrahovanju".