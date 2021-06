Pahor: Kučanovo poročilo o BiH bi moralo ostati zaupno

Pahor je dejal, da se mu je takrat zdelo, da je Kučan najbolj primeren človek za pripravo takšnega poročila. Kot je ocenil, je dokument zelo dober in profesionalno narejen, vendar namenjen zaprti javnosti in tako bi moralo po njegovem mnenju tudi ostati.

Spomnil je, da je dokument nastal na njegovo pobudo, odločitev o tem pa je sprejela vlada novembra 2010. Kot je pojasnil, je bivšega predsednika za pripravo poročila zaprosil, ker se je v EU pripravljala razprava o BiH in se je od Slovenije pričakovalo, da "ima posebno vedenje in znanje spričo izkušenj o tem".

Vladni urad za komuniciranje je po seji vlade sporočil, da je bilo v zadnjih mesecih v domačih in tujih medijih zaslediti vrsto informacij o t. i. non-paperju, ki ga pripisujejo Sloveniji, da pa sedanja vlada s takšnim dokumentom ni seznanjena. Je pa vlada potrdila, da obstaja dokument s številko Z-103-34/2010 z datumom 26. januar 2011 o možnih nadaljnjih poteh za uspeh procesa ustavne reforme Bosne in Hercegovine. Glede na to, da je vsebina dokumenta v pretežni meri že več več tednov javno znana, ni več pogojev, ki so potrebni za nadaljnji zaupni status tega dokumenta, so še sporočili po seji vlade.