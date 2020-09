Pahor: Lipica je speča Trnuljčica, ki ste jo uspeli prebuditi

Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil prireditve ob 440. obletnici ustanovitve Kobilarne Lipica in reje lipicanske pasme konj. V slavnostnem nagovoru je čestital kobilarni in njenim zaposlenim za častitljivo obletnico. Poudaril je, da je lipicanec eden ključnih simbolov Slovenije in slovenstva in s tem neizbrisljiv del naše istovetnosti.

"Lipica je speča Trnuljčica, ki ste jo uspeli prebuditi," je dejal predsednik republikeBorut Pahorob zaključku govora. Na slovesnosti je postal tudi častni boter lipicanske žrebičke, ki se je skotila 26. aprila letos. Kobilarna Lipica je ob jubileju pripravila glasbeno-konjeniško predstavo, v kateri so nastopili njihovi najlepši lipicanci ob spremljavi policijskega orkestra in opernih solistov. Dogodek je bil vrhunec tridnevnega dogajanja ob 440-letnici kobilarne. icon-expand Pahor je poudaril, da je lipicanec eden ključnih simbolov Slovenije. FOTO: Tamino Petelinšek za STA V Lipici se sicer pripravljajo na odprtje prenovljenega hotela Maestoso s podvojenim številom sob v letu 2021, poročaSTA. 19. maja 1580 je habsburški nadvojvoda Karel II, sin cesarja Ferdinanda I. Habsburškega, kupil lipiško posestvo od tržaškega škofa. Ta dan zato štejejo kot dan ustanovitve Kobilarne Lipica in začetka reje lipicanske pasme konj. Na lipiškem posestvu je danes več kot 300 lipicancev.