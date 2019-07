Pahor: Meja je določena in bo prej ali slej tudi uveljavljena

Predsednik Borut Pahor je v nizu zapisov na Twitterju spomnil, da sta 31. julija 2009 s tedanjo hrvaško premierko Jadranko Kosor dosegla načelni dogovor o ureditvi mejnega vprašanja med državama. To je bil uvod v kasnejši podpis arbitražnega sporazuma 9. novembra 2009 v Stockholmu, sprostitev slovenske blokade v hrvaških pristopnih pogajanjih z EU in posledično tudi vstop Hrvaške v povezavo leta 2013.

Po prisluškovalni aferi pa je Hrvaška enostransko odstopila iz arbitražnega procesa in pri tem vztrajala tudi po odločitvi arbitražnega sodišča, da slovenske kršitve postopka z nedovoljenimi pogovori med agentko in arbitrom niso bile tako hude, da ne bi moglo izdati končne razsodbe. Prav tako Zagreb ne priznava razsodbe o meji in zaenkrat nič ne kaže, da bi jo sploh kdaj uveljavila.