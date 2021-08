Pahor: Misel, da nekdo uspe samo, če je drugi poražen, je najbolj zaskrbljujoča utvara tega časa

Pahor je v slavnostnem nagovoru izpostavil, da se s tem državnim praznikom Slovenci in Slovenke hvaležno spominjamo tedanjih narodnih buditeljev in voditeljev, ker so se enotno postavili za skupno življenje z matičnim narodom. "Naša iskrena hvaležnost gre prekmurskemu človeku, ki zmore znotraj pregovorno življenjske skromnosti gojiti tako bogato kulturno in narodno pripadnost slovenstvu," je dejal.

Želi si, da bi v iskrenem dobru sosedstvu, gojitvi pristnega prijateljstva in v narodni, državni in čisto človeški vzajemnosti vsi skupaj videli edini stvaren obet za trajen mir, varnost in blaginjo.

"V tem kontekstu je praznovanje združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom slavljenje krepitve narodne istovetnosti, ki ni usmerjena proti sosednjim ali drugim narodom, temveč je prav nasprotno priložnost, da v okviru skupne evropske domovine na novo premišljujemo vzajemnost nacionalne in skupne evropske identitete ter skupno skrb in odgovornost zanju," je dejal in napovedal, da bosta z madžarskim predsednikom Janosom Aderjem v začetku septembra v Porabju pripravila srečanje obeh narodnih skupnosti, slovenske na Madžarskem in madžarske v Sloveniji.

Po besedah Pahorja si je treba prizadevati za tkanje medsebojnega zaupanja, naklonjenosti in enakovrednega spoštovanja na najvišji politični ravni in na čisto vsakdanji človeški ravni.