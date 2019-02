Pahor na neformalnem srečanju s hrvaško predsednico Grabar-Kitarovićevo

Neformalno srečanje sodi v okvir njunega dogovora, da bosta izkoristila vsako možnost za reden dialog in poglabljanje zaupanja in sodelovanja v prid dobrih medsosedskih odnosov med Slovenijo in Hrvaško.

Pahor in Grabar-Kitarovićeva sta se dogovorila tudi o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo naslednji vrh voditeljev držav procesa Brdo Brioni, ki ga bosta vodila skupaj maja v Albaniji. Predsednika sta soglašala, da je v sedanjih razmerah v mednarodnem okolju še posebej pomembno ohranjati dobre sosedske odnose in reden dialog med državami na najvišji politični ravni. V tem kontekstu sta predsednik in predsednica spregovorila o letošnjem srečanju trilaterale Slovenija–Avstrija–Hrvaška, ki ga tokrat gosti Hrvaška, in predlogih hrvaške strani v zvezi s tem.



Predsednik in predsednica sta spregovorila tudi o načrtih predsednika Pahorja glede vrha državnikov in poslovnega foruma pobude Tri morja, ki ga bo v začetku junija gostila Slovenija. Poleg predsednikov 12 držav se bodo srečanja kot gostje udeležili tudi nemški zvezni predsednik ter visoki zastopstvi ZDA in EU.